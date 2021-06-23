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Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana arasında sağlık sponsorluğu imzalandı - Son Dakika

Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana arasında sağlık sponsorluğu imzalandı

23.06.2021 11:21
Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana arasında sağlık sponsorluğu imzalandı, System.String[]

Altınordu Futbol Kulübü'nün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu.

Altınordu Futbol Kulübü'nün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Sponsorluğun, Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine katılan Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sporcu sağlığı konusunda ihtiyaç duydukları sağlam yol arkadaşını bulduklarını ifade etti. Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Türk futbolunun geleceğine önemli yatırımlar yapan Altınordu Futbol Kulübü'nün sağlık sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Altınordu Futbol Kulübü Metin Oktay Yerleşkesinde gerçekleştirilen imza töreni öncesi konuşan Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Sporcu sağlığı, profesyonel futbol sektöründe en önde gelen destek unsurlarından biri olmasına rağmen, kulüplerimiz bu konuda yatırım yapmıyor veya yapamıyor. Ünlü futbol insanı Alex Ferguson, Manchester United kulübünde geçirdiği 27 yıllık futbol yaşamında üstün başarılar elde etmelerinin ardında yatan en önemli 2 unsurun, futbol akademisi ve sporcu sağlığı merkezi olduğunu ifade etmiştir."

"10 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞA SPOR YAPTIRIYORUZ"

Altınordu Futbol Kulübü'nün Türkiye'nin en geniş futbol organizasyonu olduğunu dile getiren Seyit Mehmet Özkan, "A Takımımız ve akademimizin dışında 10 bini aşkın çocuğa spor yaptırıyoruz. Bu geniş organizasyonda, sporcu sağlığında sağlam bir yol arkadaşına ihtiyacımız vardı. Medicana Sağlık Grubu, yurt çapında 14 ayrı hastanesiyle bu topraklarda her yere kaliteli sağlık hizmetleri götürme hedefi olan, aynen bizim gibi yüzde 100 yerli bir kuruluş. Medicana ile yollarımızın birleşmesinden çok mutluyuz. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Hüseyin Bozkurt ve tüm çalışanlarına bu toprakların çocuklarına verecekleri destekler nedeniyle şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR EKSİK TAMAMLANDI"

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Medicana Sağlık Grubu'nu temsilen, Altınordu Futbol Kulübü çatısı atında olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Biz Medicana Sağlık Grubu olarak, sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hastanelerimizin bulunduğu hemen her ilde spor kulüplerine sağlık sponsorluğu yaparak destekte bulunmayı bir görev bildik. İzmir hastanemizin ilk hasta kabulüne başladığı 2020 eylül ayından bu yana İzmir'deki pek çok spor kulübünün sağlık sponsoru olarak iş birliği anlaşmalarının altına imza attık. Ancak yaptığımız onca anlaşmaya rağmen önemli bir eksik vardı ve o eksik parça bugün tamamlandı. O eksik parça Altınordu Futbol Kulübü'ydü ve bugünden itibaren İzmir'de spora verdiğimiz destek anlamında büyük resmi tamamladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİREY, İYİ VATANDAŞ, İYİ FUTBOLCU"

Altınordu Futbol Kulübü'nün, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olduğunu söyleyen Seyit Mehmet Özkan, "Az çok futboldan anlayan hemen herkesin önünde saygı ile eğildiği, felsefesi olan, Cumhuriyetle yaşıt bir kulüp. "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" anlayışından hareketle, Türk futbolunun geleceğine önemli yatırımlar yapan Altınordu Futbol Kulübü'yle, sağlık sektörüne yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin öncü sağlık grubu unvanını gururla taşıyan Medicana Sağlık Grubu arasında imzalamış olduğumuz sağlık sponsorluğu anlaşmasına imza atmaktan büyük bir gurur duyuyorum" dedi.


Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana arasında sağlık sponsorluğu imzalandı
Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana arasında sağlık sponsorluğu imzalandı
Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana arasında sağlık sponsorluğu imzalandı
Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana arasında sağlık sponsorluğu imzalandı
Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana arasında sağlık sponsorluğu imzalandı

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana arasında sağlık sponsorluğu imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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