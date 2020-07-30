Altınordu, futbol okulu sayısını 141'e çıkarttı - Son Dakika

Altınordu, futbol okulu sayısını 141'e çıkarttı

Altınordu, İzmit, Kağıthane, Bayrampaşa, Tekirdağ, Adana, Kastamonu ve Tire'nin de eklenmesiyle futbol okulları sayısını 141'e çıkarttı.

Altınordu, futbol okulu sayısını 141'e çıkarttı, System.String[]

Altınordu, İzmit, Kağıthane, Bayrampaşa, Tekirdağ, Adana, Kastamonu ve Tire'nin de eklenmesiyle futbol okulları sayısını 141'e çıkarttı. Toplamda 11 binin üzerinde futbol öğrencisi bulunan Altınordu, Türkiye'nin altyapıda önder kulübü olmaya devam ediyor.

Altınordu organizasyonunun temelini oluşturan Altınordu Futbol Okulları (AFO), her geçen gün büyüyüp daha fazla çocuğun spor yapmasını sağlarken, Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) de ana kaynağını oluşturuyor. AFO Direktörü Köksal Ferizcan, ALFA'daki küçük yaş takımlarının tamamına yakınının futbol okulları kaynaklı olduğunu vurguladı. Ferizcan, "134 farklı noktadaki okullarımıza son olarak İzmit, Kağıthane, Bayrampaşa, Tekirdağ, Adana, Kastamonu ve Tire de eklendi. Türkiye'nin en büyük futbol organizasyonuyuz. Bu toprakların çocuklarına güvenerek çıktığımız yolda emin adımlarla yürüyoruz. Altınordu'yu dev bir piramit olarak düşünürseniz, tüm sistemin temelinde 11 binden fazla çocuğumuzun eğitim aldığı futbol okullarımız yer alıyor. Onlar bizim geleceğimiz ve yakın gelecekte Altınordu armasını onurla taşıyacaklar. Pandemi sürecinin geride kalmasının ardından okul sayımızı 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"Futbol okullarımızı gelir kalemi olarak değil, eğitim yuvası olarak değerlendiriyoruz"

Futbol okullarının fizik şartlarının dikkatle incelendiğini özellikle vurgulayan Ferizcan, "Her çocuğun eşit şartlarda spor yapma hakkı var. Bu nedenle ülke genelindeki okullarımızın aynı fiziki kalite standartlarına sahip olmasına özen gösteriyoruz. Antrenörlerimizi okulun açıldığı bölgenin tanınmış, futbol geçmişi olan, eğitimli isimlerinden seçiyoruz. Bu kriterler, birinci önceliğimiz. Altınordu armasının bulunduğu her ortamın bu armaya layık olması gerekiyor. Altınordu Futbol Okulları'nda niceliğin değil niteliğin ön plandadır. AFO'lar, iyi birey ve iyi vatandaş olmayı öğrenen çocuklarımızın futbolla tanıştığı yerler. Kaliteli eğitim standartlarımızı sağladığımız oranda büyümeye özen gösteriyoruz. Bu noktada futbol okullarımızı kulübümüzün bir gelir kalemi olarak değil, geleceğimiz olarak baktığımız çocuklarımızın bir eğitim yuvası gözüyle değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Pandeminin etkileri online eğitimle azaltıldı

İzmit, Kağıthane, Bayrampaşa, Tekirdağ, Adana, Kastamonu ve Tire'deki okulların açılmasıyla birlikte 141 okula ulaşacaklarını belirten AFO İdari Direktör Yardımcısı Cenge Ateş ise, "Her antrenörümüz önce oryantasyona alınıyor. Sonra yıl içerisinde teknik-teorik eğitimler veriliyor. İletişim, sosyal medya dersleri ile antrenörlerimize ALFA'daki eğitim müfredatımıza benzer içerikler aktarılıyor. Kurduğumuz iletişimin ne kadar güçlü olduğunu özellikle pandemi döneminde yakından tanık olduk. Pandemi sürecinde hazırlanan evde antrenman videoları çocukların önemli bir eksikliğini doldurdu. 5'ten 13'e kadar dört farklı yaş grubu için 16'şar videodan oluşan iki aylık bir eğitim seti yayınladık. Bu sayede çocuklarımız, evlerinde pratik şekilde antrenmanlarını yaptılar. Oyun kuralları, iletişim, psikoloji ve sosyal medya derslerini yine online ortamda binlerce çocuğumuza vererek pandeminin etkilerini biraz olsun azalttık" ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun yeni açtığı yedi futbol okulunun antrenörleri ise Altınordu gibi bir marka altında çalışacak olmaktan çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Çok hassas bir süreçten geçip okul izni aldıklarını ifade eden antrenörler, "Altınordu, sistemli ve disiplinli bir organizasyon. Sadece tesis yeterliliği değil, antrenörlerin güler yüzü bile büyük önem taşıyor. Özellikle aldığımız oryantasyon sayesinde Altınordu'muzun markasına verdiği değeri yakından gözlemledik" dedi. - İZMİR

Kağıthane, Altınordu, Futbol, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:30

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu, futbol okulu sayısını 141'e çıkarttı - Son Dakika Spor
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