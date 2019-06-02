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Altınordu futbolcu pazarı

1 saat önce

Türk futbolunda altyapı yatırımları ve yetiştirdiği yıldızlarla adından sıkça söz ettiren Altınordu'nun Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri, cumartesi günleri ilginç görüntülere sahne oluyor.

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Türk futbolunda altyapı yatırımları ve yetiştirdiği yıldızlarla adından sıkça söz ettiren Altınordu'nun Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri, cumartesi günleri ilginç görüntülere sahne oluyor. Kırmızı-lacivertlilerin 6-13 yaş grubundaki altyapı oyuncuları ve futbol okulu öğrencileri, Sait Altınordu Tesisleri'ne ulaşmak için giriş kapısının bulunduğu alanda kurulan tekstil pazarının içinden geçmek zorunda kalıyor. Pazarın kurulduğu günlerde tesise araçla girişin mümkün olmadığı belirtilirken, yaklaşık 1500 minik futbolcu adayının eğitim gördüğü tesise ulaşımda aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.
Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devralmasının ardından modern bir görünüm kazanan Sait Altınordu Tesisleri'nin girişinde oluşan bu mazaradan yönetimin rahatsız olduğu ve konuyu Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'ya ilettiği bildirildi. Karabağlar Belediyesi'nin yeni bir proje hazırladığı ve tekstil pazarının inşa edilmesi planlanan katlı pazar yerine taşınacağı öğrenildi. Altınordu yönetimi bu alanda yeni futbol sahaları oluşturmak istiyor. Sait Altınordu Tesisleri'nde bir büyük, dört küçük futbol sahası, salon futbolu sahası, idari bina ve ofisler yer alıyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
Yeşilyurt, Altınordu, Spor
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