Altınordu futbolcusu Enis Destan: "Altınordu Türk futbolu için bir devrim"

TFF 1. Lig'de play-off finaline kalan Altınordu'da genç futbolcu Enis Destan, "Altınordu Türk futbolu için bir devrim" dedi. Bir diğer genç isim Tayfun Tatlı da, "Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Yarın Altay ile TFF 1. Lig Play-off Finali'nde karşılaşacak olan Atınordu'da 18 yaşındaki Enis Destan ve 19 yaşındaki Tayfun Tatlı, Corendon Sport Talks'un altıncı bölümünün konukları oldu. Enis Destan, "Altınordu Futbol Kulübü'nün Türk futbolu için bir devrim olduğunu düşünüyorum. 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' vizyonuyla hareket eden kulbümüz, ülkemizde farklı bir yere sahip. Bunun için Başkanımıza minnettarız. Bize inanılmaz imkanlar sunuluyor. Altyapı takımlarında oynarken pek çok yurt dışı turnuvasına katılma imkanı da elde ediyoruz. Bu benim gelişimim için çok önemliydi. Kulübümüzdeki ilk günümün heyecanını da hala yaşıyorum" diye konuştu.

Tayfun Tatlı ise, "Vizyon, tesis ve imkanlar anlamında Avrupa'daki pek çok takımın sahip olmadığı bir sisteme sahibiz. Ben kulübümüze 11 yaşımda katıldım. Ailemden ilk kez ayrı kaldım, bunun zorluğunu yaşasam da benim için çok yararlı oldu. Ben de pek çok yurtdışı turnuvasına katıldım. Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Enis Destan, Tayfun Tatlı ile ilk tanışma anlarını ise şu şekilde anlattı:

"Tayfun ile ilk olarak U12 takımında tanıştık. O günleri gayet iyi hatırlıyorum. Ben forvet oynuyordum, Tayfun ise ofansif orta saha pozisyonunda oynuyordu ancak o gün boylarımızın uzunluğundan dolayı hocamız ikimizi birlikte stoperde konumlandırdı. O günlerden çok iyi anlaşmaya başlamıştık. Mevkidaş olarak güçlü bir arkadaşlığa başladık."

"Tayfun'un fark oluşturduğu alan uyku"

Altınordu'nun genç yıldızları, fark oluşturdukarı alanları ise moderatör Başak Koç'a, şu şekilde anlattı:

Tayfun Tatlı: "Benim fark oluşturduğum noktanın sakinliğim olduğunu düşünüyorum. Bir insan ne kadar sakin olursa o kadar iyi ve mantıklı düşünür. Bunun sadece futbol için değil tüm hayatım için bir kazanç olduğunu düşünüyorum."

Enis Destan: "Ben de fark oluşturması gereken alan olarak çalışkanlığı görüyorum. Bu benim için çok önemli. Her alanda çalışkan olmak istiyorum. Ayrıca Tayfun'un fark oluşturduğu alan olarak da uyku sevgisini söyleyebilirim. Bence sakinliği de uykuyu sevmesinden geliyor."

Tayfun Tatlı: "Uykunun kariyerim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocalarımız da bunu söylüyor zaten. Vücudun kendisini yenilemesi için en iyi fırsat uyku sırasında oluyor. Özellikle çift idman yaptığımız günlerde uykuma çok dikkat ediyorum."

"En büyük hedefim A Takım'a çıkmak"

Enis Destan ve Tayfun Tatlı hedefleriyle ilgili ise şunları söylediler:

Tayfun Tatlı: "Benim şu an için en büyük hedefim A Takım oyuncusu olabilmek. Sonrasında ise A Takım'dan yurtdışındaki bir takıma transfer olmayı hayal ediyorum. En çok sevdiğim lig ise La Liga, benim oyun tarzıma daha çok uyduğunu düşünüyorum."

Enis Destan: "Ben kendime kısa vadeli hedefler belirliyorum. Benim kafa yapıma daha uygun. A Takım'a çıkma hayalimi gerçekleştirdim, şimdi daha fazla başarı elde etmek için çalışıyorum. 10 gol hedefimi de gerçekleştirdim. Gelecekte ise Bundesliga'da oynamayı hayal ediyorum. Çünkü taktik ve futbol anlayışı beni cezbediyor. Pas oyunundan keyif alıyorum. Zaten örnek aldığım Robert Lewandowski de Bundesliga'da Bayern Münih forması giyiyor. Onun iyi yanlarını kendi oyunuma adapte etmek istiyorum." - İSTANBUL