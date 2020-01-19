Altınordu futboluyla umut verdi - Son Dakika
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Altınordu futboluyla umut verdi

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde lider Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, 2 puan kaybetmesine rağmen sergilediği futbolla gelecek haftalar için umut verdi.

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TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde lider Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, 2 puan kaybetmesine rağmen sergilediği futbolla gelecek haftalar için umut verdi. Rakibi karşısında iki kez öne geçen ancak skoru koruyamayan İzmir temsilcisi, 90 dakika boyunca istekli bir oyun sergileyerek taraftarının alkışını topladı. Ligde son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-lacivertliler, 3 beraberlik, 2 galibiyet alarak 9 puan topladı. Altınordu'da yeni transferler Metehan, Ali ve Furkan da performanslarıyla beğeni kazandı.

Sezonun en iyi futbolunu sergilediklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Güçlü bir rakibe karşı mücadele ettik. İlk yarıda önde baskı yaparak rakibin organize olmasını engelledik. Önce 1-0, sonra 2-1 öne geçtik. İkinci yarıda 3-1'e ulaşacak fırsatları kullanamadık. Maç genelinde iyi oynadık, sistemimizi sahaya yansıttık ve berabere kalsak da her takımı yenebileceğimizi gösterdik. Her hafta gelişerek bu noktaya geldik. Önümüzdeki haftalarda bu ivmemizi devam ettireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:00 Kaynak: DHA
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