Altınordu Galip Güzel'e bu kez kapıyı kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu Galip Güzel'e bu kez kapıyı kapattı - Son Dakika Spor

Altınordu Galip Güzel'e bu kez kapıyı kapattı

6 saat önce

Sezonun ilk yarısında Ekol Göz Menemenspor'la anlaşan tecrübeli orta saha oyuncusu Galip Güzel, fazla forma şansı bulamayınca geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerle sözleşmesini feshetti.

Altınordu Galip Güzel'e bu kez kapıyı kapattı, System.String[]

Sezonun ilk yarısında Ekol Göz Menemenspor'la anlaşan tecrübeli orta saha oyuncusu Galip Güzel, fazla forma şansı bulamayınca geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerle sözleşmesini feshetti. Oyuncunun menajeri ara transfear döneminde Altınordu'nun kapısını çaldı ancak kırmızı-lacivertliler bu kez Galip'i istemedi. Altınordu, geçen sezon Galip'i kadrosuna katmayı çok istemiş ancak 32 yaşındaki futbolcu Adana Demirspor'u tercih etmişti.


BEŞİKTAŞ İLE ÖZEL MAÇ


Altınordu'nun devre arası kamp programı da netleşti. Kırmızı-lacivertliler, 3 Ocak Cuma günü Antalya'da kampa girecek. İzmir temsilcisi 7 Ocak'ta İttifak Holding Konyaspor'la, 10 Ocak'ta ise Beşiktaş'la iki hazırlık maçı oynayacak. 11 Ocak'ta kampı noktalayacak Altınordu, 13 Ocak'ta kendi tesislerinde 2'nci devre hazırlıklarına yeniden başlayacak. İzmir temsilcisinde teknik heyetin raporuyla 2 kanat, 1 orta saha, 1 forvet ve 1 sol bek transferi yapılacak.


Adana Demirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:12 
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