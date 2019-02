Altınordu - Gazişehir Fk Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'nun 1-0 Gazişehir FK'yı mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "14 maçlık önemli bir seri yakalamıştık. Geçen hafta ligin liderine yenildik. Bu maç ilk 6 için avantaj yakalayacağımız bir maçtı. Maça iyi hazırlandık. Belki eksiklerimiz vardı ama devre arası hazırlık kampında her oyuncuyu iyi hazırladık. İlk yarı topa sahip olmaya ve rakibin fiziksel temas oyununu kırmaya çalıştık. İlk yarıda golden sonra rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı hedefimiz rakibi kaleden uzak tutmaktı. Bir türlü pas trafiğini kuramadık. Rakip üstümüze çok adamla geldiğinde pas trafiğini yapabilseydik fark artardı. Kazanmak önemliydi. Bu moralle ilerleyen haftalarda daha iyi bir oyunla puanımızı yükselteceğimizi düşünüyorum. Her takımı yenebilecek güçteyiz" dedi.



Gazişehir cephesi



Rakibe pozisyon vermeden yenildiklerini savunan Gazişehir FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Pozisyon vermediğimiz maçı kaybettik. İkinci yarı oynadığımız oyunu maçın geneline yaysaydık galip gelirdik. Maça kötü başladık. Top biz de fazla kalmadı. Rakibin ne yapacağını iyi biliyorduk ve tüm önlemlerimizi almıştık. Ceza sahası dışından gol attıktan sonra tüm maç savundular. İkinci yarı galibiyet için her şeyi yaptık ama golü bulamadık. Beraberliği yakalasak maçı koparırdık. Oyuncularımı ikinci yarıdaki oyunu maçın geneline yansıtamadığımız için yenildik" dedi.



Taraftarların kendisini istifaya davet ettiği hatırlatılması üzerine Altıparmak, "Taraftar tepki gösterir. 7 hafta önce de imparator diyorlardı. Onları üzdüğümüz için daha çok üzülüyoruz. Geçen haftaki müthiş galibiyetten sonra bu hafta da kazanmak isterdik. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz istek, arzu ve mücadele bizim için önemliydi. Takımı buraya biz getirdik, buradan çıkarak olan da biziz. Geçmiş yıllarda bu durumlardan çıkıp şampiyonluklar yaşadım. Hedefimizde sapma yok. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kulandı. - İZMİR

