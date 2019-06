Altınordu geleceğin yıldızlarını Sarıgöl'de arıyor

Son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı yıldız oyuncularla dikkat çeken Altınordu Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde yaz-kış futbol okulu açtı.Sarıgöl'de açılan Altınordu Futbol Okuluna ilk etapta 52 minik futbolcu katıldı. İlerleyen günlerde kursiyerlerin sayılarının artacağını dile getiren Antrenör Göksel Özcal, "Yaz kış futbol kursumuza 2006-2014 yaş arası miniklerle açtık. İlgi yoğun oldu. Kayıtlarımız her geçen gün artmakta. Haftada 4 gün kurslarımız var. Her yaş gurubu için ayrı ayrı çalışmalar yapmaktayız. Kursiyerlerimize 1-1.5 saat eğitim veriyoruz" dedi.Türk futboluna sayısız yıldızlar kazandırdıklarını dile getiren Özcal, "Önce futbolun alfabesinden kurslarımıza başladık. Futbolun her türlü çalışmalarını kursiyerlerimizi küçük yaşta çalıştırmaktayız. Şu an 52 kursiyerimiz var. Kayıtlarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı ben ve diğer antrenörümüz Mustafa Özeybek ile birlikte yapmaktayız. Kondisyondan ve top ile çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Gruplarına göre çocuklarımız çift kale maçlar ile yeteneklerini sergiliyorlar. Amacımız çocuklarımızın iyi birey, iyi bir vatandaş ve iyi bir futbolcu olarak yetiştirme felsefesidir.Sarıgöl Şehit Esin Akay İlköğretim Kurumları halı sahasında yapılan futbol kursuna minik futbolcuların aileleri de yoğun ilgi gösteriyor. - MANİSA