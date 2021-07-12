Altınordu Gencer'e talip

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Altaylı stoper Gencer Cansev'e kanca attı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Altaylı stoper Gencer Cansev'e kanca attı. Siyah-beyazlı kulüpte iki kez üst üste çapraz bağları kopan tecrübeli stoper için kırmızı-lacivertlilerin temaslara başladığı öğrenildi. Süper Lig'e yükselen Altay'da geçen sezon teknik direktör Mustafa Denizli tarafından kadro dışı bırakılan Gencer'in yeni sezon öncesi antrenmanlara katıldığı belirtildi. Deneyimli savunmacının kadrodan elenmesi halinde Altınordu'ya transfer olabileceği bildirildi. Stoperleri Kahraman'ın Göztepe'ye Sinan'ın Ankaragücü'ne gitmesinin ardından arayışlara başlayan Altınordu, Gencer transferiyle savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.



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