Son Dakika Haberleri: Altınordu gereken dersi çıkaracak
Son Dakika Spor Haber

Altınordu gereken dersi çıkaracak

35 dakika önce

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Altınordu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 47. Folkart Ege Kupası finalinde Menemenspor'a 3-0 kaybederken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu değerlendirmelerde bulundu.

Altınordu gereken dersi çıkaracak, System.String[]

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Altınordu, Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 47. Folkart Ege Kupası finalinde Menemenspor'a 3-0 kaybederken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu değerlendirmelerde bulundu.
İlk 15 dakika sahaya istediklerini yansıttıklarını ancak oyunun sertleşmesiyle düzenlerinin bozulduğunu söyledi. Basit hatalardan goller yediklerini belirten Eroğlu, "Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Genç bir takımız. Her maç taktik disiplinimizi ve sistemimizi sahaya uygulamalıyız. Menemenspor maçında eksiklerimizi gördük. Lig başlayana kadar seviyemiz daha da yükselecek. Şu an gündemimizde transfer yok" dedi.
Eroğlu, Menemenspor maçında orta saha Atakan'ın dizinden sakatlandığını ve oyuncunun durumunun en kısa sürede netleşeceğini söyledi.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Mehmet Topal harekatı!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı FIFA, Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı Son dakika! Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 12:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu gereken dersi çıkaracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]