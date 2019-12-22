Altınordu, Giresun'da terleyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu, Giresun'da terleyecek - Son Dakika Spor

Altınordu, Giresun'da terleyecek

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Bursaspor'la evinde 0-0 berabere kalıp hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor'a elenen Altınordu, yarın Giresunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Altınordu, Giresun'da terleyecek, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Bursaspor'la evinde 0-0 berabere kalıp hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor'a elenen Altınordu, yarın Giresunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Giresun Atatürk Stadı'nda Mert Güzenge'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan orta saha Anıl görev verilmesi durumunda Giresunspor'a karşı görev alabilecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Haftalardır iyi futbol oynuyoruz. Sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendirmede sıkıntılar yaşadık. Giresun deplasmanında herkes elinden gelenin en iyisini yapacak" diye konuştu.Altınordu'nun muhtemel 11'i: "Erhan- Kerim, Ravil, Sinan, Ufuk, Oğulcan, Anıl, Okan, Muhammed, Atakan, Kemal"


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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
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