Altınordu, Giresunspor karşısında ilk galibiyetini almak istiyor
TFF 1'inci Lig'de bitime 2 hafta kala pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına odaklanan Altınordu, sahadan 3 puanla ayrılarak hem kümede kalışını resmen ilan etmeyi hem de Karadeniz ekibine karşı tarihindeki ilk galibiyeti almayı hedefliyor.
TFF 1'inci Lig'de bitime 2 hafta kala pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına odaklanan Altınordu, sahadan 3 puanla ayrılarak hem kümede kalışını resmen ilan etmeyi hem de Karadeniz ekibine karşı tarihindeki ilk galibiyeti almayı hedefliyor. Rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 13 karşılaşmada 8 beraberlik, 5 yenilgi alan İzmir temsilcisi bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Geçen sezonun son haftasında deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilerek Play-Off'u 1 puanla kaçıran kırmızı-lacivertliler, şansının bir türlü tutmadığı yeşil-beyazlıların bileğini bükmeye çalışacak. Altınordu bu sezon ilk yarıda deplasmanda Giresunspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Son 3 maçını kaybeden 10'uncu sıradaki Karadeniz temsilcisinin ligde hiçbir iddiası bulunmuyor. Son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, 3 puan özlemine son vermeyi planlıyor. Öte yandan kırmızı-lacivertlilerde iyileşen stoper Kahraman takımla çalışmalara başlarken, tedavisi süren sağ bek Kerim'in görev almasının zor olduğu belirtildi. Geçen haftaki Bursaspor deplasmanında fibula kemiği kırılan ve ameliyat olan Batuhan ile fizyoterapist eşliğinde çalışan Enes forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:35 Kaynak: DHA
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