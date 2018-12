Altınordu - Giresunspor Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig 17. hafta kapanış karşılaşmasında Altınordu , konuk ettiği Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki teknik direktör basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu , rakibin hücum alanlarını daralttığını belirterek, istedikleri hücum varyasyonlarını gerçekleştiremediklerini söyledi. Uzun bir süredir yenilmezlik serisinin sürdüğünü ifade eden Eroğlu, "Kazandığımız maçlar var. Özellikle kendi sahamızda iyi maçlar oynayıp kazandığımız maçlar vardı. Bugün hedefimiz maçtan üç puanla ayrılmaktı. Maçın ilk yarısında topa sahip taraf bizdik ama hücum anlamında bunu öne çok taşıyamadık. Özellikle ceza sahası girişlerimiz çok az oldu. Kanat forvetlerimizi ceza sahasında değerlendiremedik. Belki çok üretken olamadığımız dakikalarda direkten dönen top, çizgiden çıkan bir pozisyon vardı. Bunlar gol olsa olay daha farklı olabilirdi. Rakip tabii ki bizim alanlarımızı daraltı. Bizde bu alanlardaki pas trafiğimizi hızlandıramadık. Böylelikle istediğimiz hücum varyasyonlarını gerçekleştiremedik. Maçın ikinci yarısında tabi ki tempoyu artırıp önde basıp rakibin hata yapmasına zorlamak istedik ama bölüm bölüm bunu gerçekleştirebildik. Belki son bölümlerde yakaladığımız birkaç pozisyon vardı ama onları da sonuçlandıramadık. Genel anlamda belki mücadele şeklinde geçen maçta bizim çok daha hücumsal etkinliğimizin daha fazla olması gerektiğini söyleyebilirim. Bu maça bunu yansıtamadık" şeklinde konuştu.Ligin ilk yarısını 30 puan üzerinde tamamlamaları gerektiğini söyleyen Eroğlu, "Kadromuzda sakat oyuncularımız ve cezalı oyuncularımız çok. Geniş bir kadroya sahip değiliz. Her oyuncudan en yüksek performansı almaya çalışıyoruz. Buda bizim için üç puanlık bir maçtı belki ama sonuçta berabere bitti. Bu anlamda üzgünüz. Ligi bitirdik aslında 26 puan iyi puan gibi gözüküyor ama 30 üzerinde toplamamız gereken bir yarıydı. İkinci yarı eksiklerimizi tamamlayıp hem savunmada hem hücumda daha iyi bir takım haline gelmek zorundayız" dedi. Hüseyin Kalpar : "Aslında bizim hakkımız bana göre üç puandı"Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise ofsayt nedeniyle iptal olun golün ofsayt olmadığını ifade ederek, hakemlerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Tatktiksel anlayışta istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Kalpar, "Uzun zamandan beri maç kaybetmeyen Altınordu. Bizde uzun zamandır maç kazanamayan bir takımız. Burada kazanmamız gereken maç olarak değerlendirmiştik. Öylede geldik buraya. Taktiksel anlayışta istediğimiz çok şeyi sahaya yansıttık. Çok fazla pozisyon vermedik Altınordu'ya ve bunun karşılığında pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar bulduk golle sonuçlandıramadık. Atmış olduğumuz bir gol var. O da ofsayt nedeniyle kesildi. Bence ofsayt olmadığını düşünüyorum. Hakemlerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir diye değerlendiriyorum" diye konuştuOrtaya konan mücadele için iki takımı da tebrik eden Kalpar, "Her iki takım açısından da özellikle yapılan mücadeleden dolayı arzu ve istekten dolayı oynanan oyundan dolayı taktiksel anlayışımızı sahaya büyük bölümü yansıttığımızdan dolayı mutlu olduğumu oyuncularımı tebrik ettiğimi ve Altınordu'ya bundan sonraki maçlarda başarılar dilediğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi bir mücadele oldu futbol adına iki takımda kazanmak istedi ve iki takımda kazanmak istemesine rağmen gol olmadı. Gol olmayınca da berabere bitti. Aslında bizim hakkımız bana göre üç puandı. Olmadı. Tekrar tekrar oyuncularımı kutluyorum. Altınordu'ya da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR