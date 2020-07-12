Altınordu-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Altınordu-Giresunspor maçının ardından

Giresunspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendileri için 1 puanın yeteceği maçı 3 puanla tamamlamanın takıma moral kattığını söyledi.

Giresunspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendileri için 1 puanın yeteceği maçı 3 puanla tamamlamanın takıma moral kattığını söyledi.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı


TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, salgın için verilen aranın ardından oynanan 4 maçın 2'sini berabere 2'sini ise mağlup tamamladıklarını söyledi. Kaybetmeyi hak etmedikleri maçlar oynadıklarını söyleyen Eroğlu, "Bugünkü hedefimiz oyunla birlikte skoru yakalamaktı. Belki 1 puan bize yetecekti ama biz galip gelip diğer maçlara bakmadan ligi tamamlamak istiyorduk. Bugün maçın başında bulduğumuz 2 golle skor avantajını sağladık. Topa sahip olarak da rakibin direncini kırmayı başardık. Belki ilk yarı skor daha da farklı olabilirdi" dedi.


Eroğlu, kendileri için beraberliğin yeteceği maçı kazanmanın moral verdiğini söyledi.


Giresunspor cephesi


Karşılaşmadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Giresunspor teknik sorumlusu Hakan Kurt ise toplayabildikleri tüm puanları toplayarak ligi tamamlamak istediklerini ifade etti. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Giresunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 02:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]