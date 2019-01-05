Altınordu Gol Çalışacak

SPOR Toto 1. Lig'de ilk yarıdaki 17 maçta 20 gol kaydeden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Antalya kampında hücumsal çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.





SPOR Toto 1. Lig'de ilk yarıdaki 17 maçta 20 gol kaydeden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Antalya kampında hücumsal çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi. İlk devrede savunmada iyi işler yaptıklarını ancak attıkları gol adedinin düşük olduğunu anlatan teknik patron Eroğlu, "Kampta hücumsal anlamda daha iyi olmak için bu konu üzerine yoğunlaşacağız. Ataklarımızı sonuçlandırma adına çalışmalarımızı artıracağız" diye konuştu.



Ara transfer döneminde iki takviye yapmayı planladıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Almış olmak için oyuncu almayacağız. Takıma ivme katacak isimleri belirleyeceğiz. Mevcut kadromuz bizi en iyi şekilde buraya kadar getirdi. Sakatlarımızın iyileşip takıma dönmesi de kadro derinliği yaratacak" dedi. İstatistiklere göre ikinci yarılarda daha fazla puan topladıklarını belirten genç teknik adam, "Çok iyi çalışarak oyunumuzu skora yansıtacağız" yorumu yaptı.



9 OYUNCU MİLLİ KARMAYA



Altınordu patentli 9 futbolcu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karma milli takıma davet edildi. A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla teknik direktör Mircea Lucescu'nun isteği üzerine 8-9 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda İzmir ekibinden Yusuf Acer, Alican, Kerim ve Atakan 1. Lig karması maçında, yetiştirici kulüp Niğde Anadolu FK'da görev alan Yusuf Yalçın, Caner, Enis, Alper Kadir ve Berkay Görmez ise 2. Lig karması maçında görev alacak. - İzmir

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