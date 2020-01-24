Altınordu, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nun kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nun kiraladı - Son Dakika Spor

Altınordu, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nun kiraladı

6 saat önce

Pendikspor'da profesyonel olan genç futbolcu, sezon başında transfer olduğu Göztepe'de Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor deplasmanında görev aldı.

Altınordu, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nun kiraladı, System.String[]

Pendikspor'da profesyonel olan genç futbolcu, sezon başında transfer olduğu Göztepe'de Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor deplasmanında görev aldı. Batuhan, sarı-kırmızılı formayla kupada ise 4 maça çıktı.


Daha önce İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar, Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan Mimaroğlu ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan Çil'le anlaşan Altınordu, ara transfer dönemindeki 4 takviyesini gerçekleştirmiş oldu.


Pendikspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:01 
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