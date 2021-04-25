- Altınordu - GZT Giresunspor maçının ardından

İZMİR - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu sahasında GZT Giresunspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'de zirveyi ilgilendiren maçta Altınordu ile GZT Giresunspor golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk olarak açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kritik bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Biz kazanmak istiyorduk. Maçın başlangıcı çok iyi oldu bizim için. Maçın ilk dakikalarında penaltı pozisyonumuz verilseydi skor avantajını elde edecektik. Biz oyun kurgusu anlamında çok üretken olmasak da rakibi sıkıştırarak hücum yapmaya çalıştık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Dirençli bir rakiple oynamak kolay değil. Buna rağmen oyun üstünlüğü bizdeydi. İkinci yarı coşkumuz arttı. Rakibin maç bitimine doğru pas hatalarımızdan dolayı baskısı oldu" dedi.

Giresunspor'un 1 tane tehlikeli pozisyonu olduğunu söyleyen Eroğlu, "Kazanmaya yakın taraf bizdik ama bunu gerçekleştiremedik. Hakem daha iyi bir maç yönetebilirdi. Takdir haklarını Giresunspor'dan yana kullandı. Kalan 2 maçı kazandığımız takdirde Play-Off'ta yer alacağız" diye konuştu.

Giresunspor cephesi

Şampiyon olmaları için gereken 7 puanın 1'ini alarak sahadan ayrıldıklarını kaydeden Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise, "Kalan 2 maçta da 6 puan alınca rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın çıkma hakkını elde edeceğiz. Önümüzdeki hafta Akhisar maçında galibiyet alıp sonra Tuzla'yı da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşacağız. Eksik oyuncularımızın katılımıyla daha farklı bir Giresunspor ortaya çıkacak" dedi.

Oyuncularının sezon boyunca inanılmaz bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Şengül, "Buraya kadar getirdiğimiz işimizi kimseye bırakmadan tamamlayacağız. Giresun halkının 44 yıllık bir hayali var. Bu hayali Süper Lig'e ulaşarak gerçekleştireceğiz. Bunun için sahada canla başla mücadele edeceğiz" diye konuştu.