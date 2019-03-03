Son Dakika Haberleri: Altınordu-Hatayspor Maçının Ardından

Altınordu-Hatayspor Maçının Ardından

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu'nun sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Altınordu-Hatayspor Maçının Ardından, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu'nun sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Son dakikada yediği golle 1 puana razı olan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilerleyen haftalarda bu puan kaybını telafi edeceklerini söyledi. Eroğlu, "Ligin iyi takımlarından biriyle oynayacağımızı biliyorduk. Topa sahip olup oyun kurgusunu en iyi şekilde planlamamız gerekiyordu. Maça istediğimiz gibi başladık ve golü de bulduk. Sonrasında kaptırdığımız toplar rakibe avantaj sağladı ve onlar üstün göründü. Savunmayı iyi yaptık ama daha etkili bir pas trafiği gerçekleştiremedik. İkinci yarı skor avantajıyla rakibin düşeceğini biliyorduk. 1-1'den sonra oyun lehimize geçti ancak basit pas hataları üretkenliğimizi düşürdü. 2-1'i bulduktan sonra son bölümde skoru korumak istedik ama son dakikalarda yediğimiz golle berabere kaldık. Üzgünüz. Bundan sonraki haftalarda bunu telafi etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatayspor cephesi

Selim'in son dakika golüyle İzmir'den puanla dönen Hatayspor'da ise Teknik Direktör İlhan Palut, değerli bir puan aldıklarını dile getirdi. Palut, "Maça istemediğimiz gibi başladık. Maçtan önce tüm planlarımızı bozan bir penaltı kararı çıktı. Altınordu skor avantajına sahipken çok etkili bir takım. İlk yarı boyunca oyuna hakim olduk ama golü bulamadık. 58. dakikada golü bulduktan sonra pas hatalarına yapmasak farkı arttırabilirdik. Kaptırdığımız topun dönüşünde Altınordu 2. golü buldu. 90+3'te Selim'in bireysel çabasıyla maçtan puanla ayrıldık. Çok yoğun bir aç trafiğinden çıktık ve karşılaşmanın son bölümlerinde birçok oyuncum adale sakatlığı yaşamaya başlamıştı ki Selim'in golüyle beraberliği kurtardık. Play-off yarışında rakibimizden aldığımız puan çok değerli ama daha iyi olmalıyız" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:15 Kaynak: İHA

Hatayspor, Altınordu, Spor
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