Son Dakika Haberleri: Altınordu Hedefe Kilitlendi

Altınordu Hedefe Kilitlendi

1 saat önce

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig'deki yarışta en zorlu viraja geldiklerini belirtti.

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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig'deki yarışta en zorlu viraja geldiklerini belirtti.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, takımının yenilmezlik serisini 13 maça çıkarttığını ve ilk 6 potasına girdiğini belirterek, bu hafta Kardemir Karabükspor ile oynadıktan sonra sırasıyla Denizlispor, Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor ve Hatayspor ile karşılaşacaklarını kaydetti.

"Beş takımın üçü, puan cetvelinde üzerimizde. Karabük kurtuluş, Adana Demirspor ise ilk 6 mücadelesi veriyor. Çok dikkatli olmalıyız." değerlendirmesinde bulunan Eroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki 5 maç, her şeyden daha önemli. Alacağımız maksimum puanla ligin seyrini değiştirme fırsatını yakalarız. Sadece işimize odaklanmalı ve geride kalan seriye hiçbir zaman güvenmemeliyiz. Hedefimiz her maçı kazanmak ve her hafta bir basamak daha yukarıya çıkmak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:39 Kaynak: AA

Spor
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