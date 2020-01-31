Altınordu, Hüsamettin Yener'i renklerine bağladı

Altınordu, Altay'dan sol kanat oyuncusu Hüsamettin Yener ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminin son gününde bir transferi daha bitirdi. Kırmızı lacivertliler, Altay'dan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hüsamettin Yener'i kadrosuna kattı. Altay alt yapısından yetişen Hüsamettin Yener, kendisini kırmızı lacivertli renklere bağlayan 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. 2002 yılından beri Altay'ın her yaş kademesinden forma giyen Hüsamettin Yener, ilk defa siyah beyaz dışında bir forma giymiş olacak. 3. Lig'de 57 maçta 18, 2. Lig'de 64 maçta 7, TFF 1. Lig'de ise 30 maçta 1 kez gol sevinci yaşayan Hüsamettin Yener, kariyeri boyunca ise 72 kez fileleri sarsarken, sekiz kez de milli formayı giydi. Hüsamettin Yener, bu sezon ligin ilk yarısında 12 lig, 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı.



Altay'da 18 yıl geçirdi



Altay'dan ayrıldığı için kendi evinden ayrılmış gibi hissettiğini belirten genç forvet, "Bir futbol okulu öğrencisi olarak gözümü açtığım Altay'da 18 yılımı geçirdim. Kendimi, başka renk bir formayla hiç düşünmemiştim. Ancak; ayrılıklar futbolun doğasında var. Bana yıllarca emek veren herkese teşekkür etmek, boynumun borcudur. Bu noktaya, kulüp sevgisini her şeyin önüne koyan insanların emekleriyle geldim. Altay'ın evim olduğu gerçeğini hiçbir şey değiştiremez" dedi.



"Kırmızı-lacivertli renklere merhaba diyorum"



Altınordu'nun gençlere fırsat eşitliği oluşturan bir kulüp olduğunu söyleyen Hüsamettin Yener, "Yine bir İzmir kulübünde olmak güzel bir duygu. Altınordu, yetiştirdiği oyuncular ve Türk futbolculardan oluşan kadrosuyla güçlü bir misyonu temsil ediyor. Şimdi önümde 2,5 yıllık yeni bir dönem başlıyor. Altınordu, tek eksiği gol olan, takımdaşlık duygusu yüksek, sistemli ve modern futbol oynayan bir takım. Bu ekibe çok şey katacağıma yürekten inanıyor ve kırmızı-lacivertli renklere merhaba diyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR