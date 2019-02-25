Son Dakika Haberleri: Altınordu İç Sahada Telafi Peşinde

Altınordu İç Sahada Telafi Peşinde

12 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altınordu, iç sahada gösterdiği başarılı performansa güveniyor.

Altınordu İç Sahada Telafi Peşinde, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altınordu, iç sahada gösterdiği başarılı performansa güveniyor. 

Pazar günü evinde bir basamak üzerinde yer alan Hatayspor ile karşılaşacak İzmir ekibi, seyircisi önünde 4'te 4 yapmak istiyor. İzmir'de son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmediklerini ve seyircileri önünde oynadıkları son 3 müsabakada Balıkesirspor, Karabükspor ve Gazişehir Gaziantep'i yendiklerini hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu hafta kaybetmemize rağmen ilk 6'nın içindeyiz. Hatayspor'u yenerek bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz" dedi.

Hatayspor'un da ligde ilk sezonunu geçirmesine rağmen önemli bir performans sergilediğini ifade eden teknik direktör Eroğlu, "Evimizde son olarak Play-Off yarışındaki rakiplerimizden Gazişehir'i yenerek avantaj yakaladık. Hatayspor'u da mağlup etmek için mücadele edeceğiz. Rakibimiz iyi futbol oynuyor. İç sahadaki seriyi sürdürüp ilk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmalıyız. Alttan gelen takımlarla aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz" diye konuştu.

Eroğlu, son 2 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen sol bek Yusuf'un yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağını dile getirdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:55 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatayspor-Galatasaray Maçı Biletleri Tükendi, Taraftar İsyan Etti Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak

Galatasaray, Portolu futbolcu Hector Herrera'nın Peşine Düştü Galatasaraylı Fernando, Sezon Sonunda Takımdan Ayrılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:07:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu İç Sahada Telafi Peşinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]