Altınordu İç Sahada Telafi Peşinde
12 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altınordu, iç sahada gösterdiği başarılı performansa güveniyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altınordu, iç sahada gösterdiği başarılı performansa güveniyor.
Pazar günü evinde bir basamak üzerinde yer alan Hatayspor ile karşılaşacak İzmir ekibi, seyircisi önünde 4'te 4 yapmak istiyor. İzmir'de son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmediklerini ve seyircileri önünde oynadıkları son 3 müsabakada Balıkesirspor, Karabükspor ve Gazişehir Gaziantep'i yendiklerini hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu hafta kaybetmemize rağmen ilk 6'nın içindeyiz. Hatayspor'u yenerek bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz" dedi.
Hatayspor'un da ligde ilk sezonunu geçirmesine rağmen önemli bir performans sergilediğini ifade eden teknik direktör Eroğlu, "Evimizde son olarak Play-Off yarışındaki rakiplerimizden Gazişehir'i yenerek avantaj yakaladık. Hatayspor'u da mağlup etmek için mücadele edeceğiz. Rakibimiz iyi futbol oynuyor. İç sahadaki seriyi sürdürüp ilk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmalıyız. Alttan gelen takımlarla aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz" diye konuştu.
Eroğlu, son 2 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen sol bek Yusuf'un yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağını dile getirdi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:55 Kaynak: DHA
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