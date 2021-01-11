Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor

Altınordu'da sakatlıkları bulunan Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Ağrıları bulunan Ahmet İlhan Özek ve Burak İnce antrenmanda yer almadı.

Selçuk 'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Altınordulu futbolcular pas çalışması, sınırlı alan ve taktik oyun idmanları gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu , ikinci devre hazırlıklarına devam etti.

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