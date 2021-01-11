Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor

11.01.2021 22:35
Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci devre hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci devre hazırlıklarına devam etti.

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Altınordulu futbolcular pas çalışması, sınırlı alan ve taktik oyun idmanları gerçekleştirdi.

Altınordu'da sakatlıkları bulunan Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Ağrıları bulunan Ahmet İlhan Özek ve Burak İnce antrenmanda yer almadı.

Futbol Federasyonu, Altınordu, oyunlar, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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