Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarına 9 Ocak'ta başlayacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculara 8 Ocak Cuma günü Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.

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