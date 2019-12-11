Altınordu ile Bursaspor 50 yıl sonra yeniden karşılaşacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu ile Bursaspor 50 yıl sonra yeniden karşılaşacak! - Son Dakika Spor

Altınordu ile Bursaspor 50 yıl sonra yeniden karşılaşacak!

6 saat önce

Yıllardır yolları aynı ligde kesişmeyen Türk futbolunun iki köklü kulübü, son olarak 1969-1970 sezonunda rakip oldu.

Altınordu ile Bursaspor 50 yıl sonra yeniden karşılaşacak!, System.String[]

Yıllardır yolları aynı ligde kesişmeyen Türk futbolunun iki köklü kulübü, son olarak 1969-1970 sezonunda rakip oldu.


17 Mayıs 1970'te iki takım arasında oynanan son lig maçını Bursaspor 2-0 kazandı. O maçta Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge'nin kulübün efsane futbolcularından olan babası Hikmet Orhunbilge de 11'de forma giydi.


Hikmet Orhunbilge, 29 Eylül 1968'de oynanan lig maçında Bursaspor'a bir de gol attı. O sezonlardan yıllar sonra 1977'de dünyaya gelen Barış Orhunbilge, son olarak babasının futbolculuğu döneminde rakip olunan Bursaspor'u 50 yıl sonra kulübün CEO'su olarak ağırlayacak.


Altınordu ile Bursaspor arasında liglerde 1966'da başlayıp 1970'e kadar süren rekabette Bursa 4, Altınordu 2 galibiyet alırken 2 maç da berabere bitti.


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Altınordu, Bursaspor, CEO, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:44 
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