Altınordu ile Petrol Ofisi'nin "yol arkadaşlığı" sürüyor

TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile akaryakıt ve madeni yağlar-kimyasallar sektörünün önde gelen firmalarından Petrol Ofisi, 2017 yılında başlayan iş birliğinin devamı nedeniyle İstanbul'da özel bir organizasyon gerçekleştirdi.Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Yazarları Derneğinin (TSYD) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in yanı sıra davetliler katıldı.Organizasyonda açıklamalarda bulunan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu'nun ana sloganının, "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:"Benim burada birinci önceliğim günü kurtarmak değil, Altınordu'nun geleceğini inşa etmek. Altınordu organizasyonundaki her birey için 'iyi olmak' önceliklidir ve bu kavram sadece futbolcular ile sınırlı değildir. Bu toprakların çocuklarına örnek olabilmek amacıyla birlikte yürüyeceğimiz dostlarımızın da iyi olmasına özen göstermek zorundayız. Petrol Ofisi, bu nedenle bizim can dostumuzdur, yol arkadaşımızdır."Özkan, Petrol Ofisi markasının sadece A takım formasının önünde yer alan bir arma olmadığının altını çizerek, "Petrol Ofisi için de Altınordu formasının, bir tanıtım mecrası olmadığını çok iyi biliyoruz. Altınordu ve Petrol Ofisi, 'Bu toprakların çocukları için her şeye değer.' diyerek yola çıkan iki dosttur. Başta Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Sayın Selim Şiper olmak üzere tüm Petrol Ofisi ailesine bu toprakların çocukları adına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Şiper: "Bu, popülist başarılardan uzak bir yol arkadaşlığı"Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, hem Altınordu Kulübünün hem de kendilerinin Türkiye'nin geleceğini düşündüğünü belirtti.Altınordu ile görüşmelerinin 3 gün sürdüğünü aktaran Şiper, CEO olarak ilk resmi imzasını, aralarındaki sözleşmeye attığını belirterek, "Altınordu da Petrol Ofisi de ülkemizin köklü, alanlarında lider ve Türkiye'nin geleceğini düşünen kuruluşları. Farklı alanlarda faaliyet gösterseler de aynı felsefeyi benimsemiş, aynı yaklaşımlara sahip, aynı yönde ilerleyen ve benzer hedefleri olan iki kuruluştan bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.İki kuruluş arasındaki iş birliğinin, alışılagelmiş sponsorlukların dışında uyum ve sinerji ile sürdüğünü ifade eden Şiper, "Bu, popülist başarılardan uzak, Türkiye'nin, futbolumuzun, sporumuzun geleceğine yönelik, güçlü ve sağlam adımlar atılan bir yol arkadaşlığı. Bu iş birliğini daha da uzun yıllar sürdürmeyi planlıyoruz. Biz Altınordu'nun sportif başarısına ortak olmak için burada değiliz. Biz felsefelerinin ilerlemesine destek olmak için yanlarındayız. Kalıcı ve devamlı bir şekilde bu felsefelerinin sürmesini umuyorum." şeklinde konuştu.