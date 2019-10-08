Son Dakika Haberleri: Altınordu ilk 10'u göremedi
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Altınordu ilk 10'u göremedi

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 1-0 yenilerek kötü gidişi sürdüren Altınordu, ilk 7 hafta sonunda puan tablosunda ilk 10 takım arasına adını yazdıramadı.

Altınordu ilk 10'u göremedi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 1-0 yenilerek kötü gidişi sürdüren Altınordu, ilk 7 hafta sonunda puan tablosunda ilk 10 takım arasına adını yazdıramadı. Oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan kırmızı-lacivertli ekibin en iyi konumu 12'nci basamak oldu. Ligde 7'nci haftayı 5 puanla düşme hattındaki Giresunspor'un averajla bir basamak üzerinde tamamlayan İzmir temsilcisi, sergilediği performansla taraftarlarını şimdiden tedirgin etti. Milli maç arasının ardından Altay ve lider Cesar Grup Ümraniyespor'la (D) zorlu maçlara çıkacak Altınordu'da ön libero Oğulcan sarı kart cezalısı durumunda.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:40 Kaynak: DHA
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