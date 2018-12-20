Son Dakika Haberleri: Altınordu İlk Peşinde

Altınordu İlk Peşinde

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü ilk yarının son maçında Giresunspor'u konuk edecek Altınordu, rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü ilk yarının son maçında Giresunspor'u konuk edecek Altınordu, rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibiyle şimdiye kadar 10 kez karşı karşıya gelen kırmızı-lacivertliler, rakibinin bileğini bir kez bile bükemedi. İki takım arasında oynanan müsabakalarda Giresunspor sahadan 4 kez galibiyetle ayrılırken, 6 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 

İki kulüp ilk kez 1970 yılında karşılaşırken, 48 yıllık rekabette Altınordu'nun yüzü bir kez olsun gülmedi. Ligde 10 haftadır yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, geçen sezon Giresunspor'la evinde 3-3, deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibinde sağ kanat Murat cezalı olması nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavileri süren Kemal, Serdar, Oğulcan, Enes ve Ali Mert kadroda yer almıyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:44 Kaynak: DHA

Giresunspor, Altınordu, Spor
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