Altınordu İlk Peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Altınordu, cuma günü deplasmanda karşılaşacağı lider Gençlerbirliği'ne ilk iç saha mağlubiyetini tattırmak istiyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Altınordu, cuma günü deplasmanda karşılaşacağı lider Gençlerbirliği'ne ilk iç saha mağlubiyetini tattırmak istiyor.



Kırmızı-lacivertliler, ligde evinde namağlup tek takım olan Başkent ekibini dize getirmenin planlarını yapıyor. Ankara'da oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan Gençlerbirliği bu periyotta 19 gol atıp kalesinde yalnızca 2 gol gördü.



HÜSEYİN EROĞLU: "YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"



Gençlerbirliği'nin ikinci devrenin ilk karşılaşmasında deplasmanda Hatayspor'a 3-1 yenildiğini hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz yaralı, ancak Süper Lig seviyesinde tecrübeli oyunculara sahipler. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Kendi oyunumuzu sahaya yanssıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Hedefimiz her zaman olduğu gibi galibiyet" diye konuştu.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe'nin Tecrübeli Oyuncusu Nabil Dirar: Bursa'da Zaten Çok Fazla Takım Kazanamıyor

Rıdvan Dilmen: Bursaspor'un Golünden Önce Valbuena'ya Faul Var

Bursaspor ile 1-1 Berabere Kalan Fenerbahçe İkinci Yarıda Sadece 79 İsabetli Pas Yaptı

Yorumcu Alp Pehlivan: Fenerbahçe'nin 10 Transfere İhtiyacı Var