Son Dakika Haberleri: Altınordu ilk peşinde
Son Dakika Spor Haber

Altınordu ilk peşinde

2 saat önce

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden rakibini yenerek, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Altınordu ilk peşinde, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden rakibini yenerek, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Şimdiye kadar dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla Hatayspor'a 1-0 yenilen, Akhisarspor'la 0-0 berabere kalan, Osmanlıspor'a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi bu kez evine 3 puanla dönmek istiyor.

Erzurumspor'un taraftarı önünde henüz yenilgi yüzü görmediğini hatırlatan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Hem ilk deplasman galibiyetimizi almak hem de rakibimize kendi sahasındaki ilk mağlubiyeti tattırmak için mücadele edeceğiz" dedi. Kırmızı-lacivertlilerde dizinden ameliyat olan gurbetçi forvet Kemal ve kaleci Mertcan dışında eksik yok. Öte yandan, sezon başında Erzurumspor'a transfer olan Hasan Hatipoğlu ve Murat Uçar, eski takımlarına rakip olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolseverlere müjde! Maç özetleri artık TRT'den yayınlanacak
Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Sakatlandığına inanmayan Avcı'ya sitem etti: İnanmıyorsanız bakın, sakatım Galatasaray'da Falcao şoku! Gençlerbirliği maçında yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:57:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu ilk peşinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]