Altınordu ilk peşinde - Son Dakika
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Altınordu ilk peşinde

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Altınordu, şimdiye kadar deplasmanda rakibini yenemedi.

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TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Altınordu, şimdiye kadar deplasmanda rakibini yenemedi. Giresunspor'la 6 müsabakaya çıkan kırmızı-lacivertliler sahadan 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda ağlara 3 gol bırakabilen Altınordu kalesinde ise 8 gol gördü. Altınordu geçen sezon son hafta deplasmanda Giresunspor'a 3-1 kaybederek Play-Off'a kalma şansını kaçırmıştı. O maçın ardından sezonu 57 puanla tamamlayan Altınordu 1 puanla ilk 6'ya giremedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalarda oynadıkları pozitif futbolu sonuca yansıtmak istediklerini belirterek, "Devre arasına kadar 2 maçımız var. Önce Giresunspor deplasmanından istediğimizi alacağız ardından Menemenspor'la evimizde karşılaşacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:40 Kaynak: DHA
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