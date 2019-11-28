Son Dakika Haberleri: Altınordu ilklerin peşinde
Son Dakika Spor Altınordu ilklerin peşinde - Son Dakika Spor

Altınordu ilklerin peşinde

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Altınordu ilklerin peşinde, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. İzmir temsilcisi kazanması halinde ilk kez 2'de 2 yapacak. Kırmızı-lacivertliler, aynı zamanda Başkent temsilcisine kendi evindeki ilk yenilgiyi tattırmak istiyor. Keçiörengücü namağlup olduğu iç sahada çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 gol atıp sadece 1 gol yedi.

Ligde oynadığı 12 maçta kalesinde toplam 9 gol gören Keçiörengücü, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Öte yandan, sağ kanat Atakan'ın iyileştiği Altınordu'da sakatlığı süren sol bek Ufuk bu hafta da kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertliler, maçın oynanacağı Ankara Aktepe Stadı'nın zeminine alışmak amacıyla hafta boyuncu antrenmanlarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki sentetik çim sahada yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den transfer açıklaması Bülent Uygun'un önümüzdeki sezon hedefi Şampiyonlar Ligi Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 18:55:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu ilklerin peşinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]