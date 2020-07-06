Altınordu işi bitirecek

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, pazar günü evlerinde oynayacakları Giresunspor maçını kazanarak ligde kalmayı garantileyeceklerini dile getirdi. Son haftalarda iyi futbol oynamalarına rağmen sergiledikleri oyunu skora yansıtamadıklarını belirten teknik patron Eroğlu, "Son 3 haftada Keçiörengücü, Adanaspor ve Bursaspor'a karşı kazanma adına her şeyi yaptık. Çok pozisyona girdik ancak gol atamadık. Bu hafta Giresunspor'u yenip işi bitirmemiz lazım" dedi.

Son olarak şampiyonluk adayı Bursaspor'a karşı deplasmanda çok iyi oynadıklarını kaydeden Hüseyin Eroğlu, "Küme düşme stresi yaşamıyoruz. Ligdeki diğer maçları izledim, en iyi oynayan takımlardan biri biziz. Sadece sonuca yansıtamadık. Önümüzdeki Giresunspor ve Menemenspor'la oynayacağımız iki maç var. Bize 1 puan yetiyor ancak biz iki maçı da kazanıp sezonu galibiyetlerle noktalamak istiyoruz" diye konuştu. Altınordu'da sakat olan Kerim'in durumu hafta içinde netleşecek.