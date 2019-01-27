Altınordu İşi Sıkı Tutacak
25 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Gençlerbirliği'ni liderlik koltuğundan indirerek namağlup serisini 13 haftaya çıkaran Altınordu rehavete kapılmak istemiyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Gençlerbirliği
'ni liderlik koltuğundan indirerek namağlup serisini 13 haftaya çıkaran Altınordu
rehavete kapılmak istemiyor.
Ligde son sırada yer alan Kardemir Karabükspor
'la evlerinde oynayacakları karşılaşmada işi sıkı tutacaklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, "Sezonun ilk yarısında Karabükspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştık. Bu bize önemli bir ders oldu. Rakibe saygı duyuyoruz. Ciddiyeti bozmadan hazırlanacağız. Son sırada yer almaları müsabakanın kolay geçeceği anlamına gelmiyor. Bu bilinçle hareket edeceğiz" diye konuştu. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:03 Kaynak: DHA
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