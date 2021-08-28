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Altınordu, İstanbul'da çıkış arıyor - Son Dakika

Altınordu, İstanbul'da çıkış arıyor

28.08.2021 12:29
Altınordu, İstanbul'da çıkış arıyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu yarın 3'üncü hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu yarın 3'üncü hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak randevuda Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Sezona Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan İzmir ekibi geçen hafta evinde Tuzlaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Henüz puanla tanışamayan İstanbulspor ise evinde Manisa Futbol Kulübü'ne 4-3, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 kaybetti.

İstanbul'da ilk galibiyetini almayı hedefleyen kırmızı-lacivertlilerde, ayak bileği burkulan orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz dışında eksik yok.


Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altınordu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu, İstanbul'da çıkış arıyor - Son Dakika Spor


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