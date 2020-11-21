Altınordu İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Altınordu İstanbulspor maçının ardından

21.11.2020 16:35
Altınordu İstanbulspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu'nun İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu söylerken, İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise aldıkları mağlubiyeti telafi etmek için...

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu'nun İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu söylerken, İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise aldıkları mağlubiyeti telafi etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

TFF 1. Lig'in 10. hafta maçında Altınordu, sahasında İstanbulspor'u 4. dakikada Furkan Çil'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

"Bizim için kazanmak önemliydi"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor ve Altınordu'nun lige futbol anlamında doğruları yapmaya çalışan iki takım olduğunu söyleyerek, "Bugün rakibimize göre taktiksel anlamda hazırlanmıştık. Pas oyununu ve topa sahip olma oyununu iyi oynayan İstanbulspor karşısında biraz daha beklemeyi tercih ettik. Alanları daraltarak kazanacağımız toplarla gol bulmak istedik. Maçın hemen başında da bunu değerlendirdik. Maç daha çok İstanbulspor'un kontrolünde geçti gibi görünse de pozisyon zenginliği anlamında bize karşı etkili olamadılar. Oyunu iyi daralttığımız için rakibimiz duran toplarla gelmeye çalıştı. Bizim için kazanmak önemliydi. Aldığımız 3 puan önümüzdeki haftalara daha moral, motivasyon anlamında bakmamız açısında çok önemliydi. Futbolcularımı kutluyorum. Ligin henüz 10. haftasındayız, bu süreçte çok zorlu maçlar olacak" dedi.

"Mağlubiyeti telafi etmek için elimizden geleni yapacağız"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise oyunun başında istemedikleri bir şekilde gol yediklerini belirterek, "Golden sonra oyunun hakimiyetini elimize aldık. 90 dakika top bizde kaldı. Daha çok pozisyona girdik ama bunları değerlendiremedik. Buradan 1-0 mağlubiyetle ayrılıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu mağlubiyeti telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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