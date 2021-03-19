Altınordu, İstanbulspor sınavında

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 maçından 1'er puanla ayrılarak zirve yarışında yara alan Altınordu, yarın deplasmanda rakiplerinden İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Özgür Yankaya düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan stoper Sinan ve Yusuf Yalçın forma giyemeyecek.

Sakatlıktan çıkan sağ kanat Şeref'in durumu maç saatinde netleşecek. Son 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-lacivertliler ligde 46 puanla 6'ncı sırada, İstanbul temsilcisi ise 47 puanla 5'inci basamakta yer alıyor. Altınordu, rakibini yenerek ilk 2 iddiasını korumayı hedefliyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan maçı ev sahibi ekip Furkan Çil'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

ÜMİT MİLLİ TAKIMA 4 GENÇ

Altınordu Futbol Akademisi'nden yetişip A takımda forma giyen sağ bek Rahmi Salih Kaya, orta saha oyuncusu Burak İnce, forvet Enis Destan ve sol bek Yusuf Can Esendemir, Ümit Milli Takımımızın Hırvatistan ve Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Ümit Milliler, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Hırvatistan ile deplasmanda, 30 Mart Salı günü ise Sırbistan ile Alanya'da karşılaşacak.