Son Dakika Haberleri: Altınordu İstikrarı Seçti

Altınordu İstikrarı Seçti

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ara transfer döneminde kadrosunda oynama yapmama kararı aldı.

Altınordu İstikrarı Seçti, System.String[]


SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ara transfer döneminde kadrosunda oynama yapmama kararı aldı. Sezon başında giden isimlerin yerine 12 transfer yaparak büyük bir değişim yaşayan kırmızı-lacivertliler devre arasında hiçbir futbolcusunu gözden çıkarmadı. Play-Off mücadelesi veren takımda teknik heyetin tüm oyunculardan memnun olduğu ifade edildi. İzmir temsilcisi ikinci yarı öncesi sadece Gazişehir Gaziantep'ten eski futbolcusu Okan Derici'yi transfer listesinde tutuyor. Antalya kampında ikinci yarıya hazırlanan Altınordu'da teknik heyet Serdar, Oğulcan, Enes gibi oyuncuların iyileşmesiyle kadro derinliği yaratmayı planlıyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:13 Kaynak: DHA

İzmir, Altınordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe'de Gouffran Kalacak, Ghilas'a Talip Var Son Dakika! Fenerbahçe Volkan Demirel'in Affedildiğini Açıkladı

Burak Yılmaz'ın Berberi: Golcüme Beşiktaş Tıraşı Yaptım, Hayırlı Uğurlu Olsun Bankada Parası Kalmayan Ronaldinho'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:15:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu İstikrarı Seçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]