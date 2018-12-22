Son Dakika Haberleri: Altınordu İyi Bitirmek İstiyor

Altınordu İyi Bitirmek İstiyor

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü ilk yarının son maçında evinde Giresunspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek devre arasına mutlu girmek istiyor.

Altınordu İyi Bitirmek İstiyor, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü ilk yarının son maçında evinde Giresunspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek devre arasına mutlu girmek istiyor.

Kırmızı-lacivertliler, son 5 sezonda ilk yarının son haftalarında oynadığı 5 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelirken, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'a yenilip, Ümraniyespor ve Samsunspor'la berabere kalan Altınordu, sadece Karşıyaka'yı dize getirdi.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sağ kanat Murat'ın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar, Oğulcan, Kemal, Enes Kubat ve Ali Mert forma giyemeyecek. Öte yandan kırmızı-lacivertliler, Giresunspor maçı öncesi Kordon'da bir restoranda düzenlenen yemekte moral depoladı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:55 Kaynak: DHA

Giresunspor, Altınordu, Spor
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