Altınordu kabus görüyor! Düşme hattına geriledi...

Oynadığı 9 maçta sadece Eskişehirspor'u yenen kırmızı-lacivertliler, toplamda 6. yenilgisini alırken, 5 puanda kaldı. Rakip fileleri 8 kez sarsan İzmir temsilcisi, kalesinde 16 gol görerek savunma performansıyla sınıfta kaldı.



Deplasmanda çıktığı 5 müsabakada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Altınordu, son 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.



Kırmızı-lacivertli takım bu periyotta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0, Altay'a 3-0, Ümraniyespor'a ise 4-0 kaybetti.



Ligde son yıllarda pek çok kez Play-Off biletini son anda kaçıran Altınordu, bu sezon küme düşme adayları arasında gösterilmeye başladı.



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Moral ve motivasyon anlamında iyi değiliz. Bize yakışmayan bir skorla mağlup olduk" yorumu yaptı.



Altınordu, son olarak 26 Şubat 2018'de evinde Boluspor'a 5-1 yenilerek 4 farkla bir rakibine boyun eğmişti.



