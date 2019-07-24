Son Dakika Haberleri: Altınordu kalesinde büyük rekabet
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Altınordu kalesinde büyük rekabet

1 saat önce

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da birinci kaleci Erce'nin Trabzonspor'a transfer olmasının ardından gözler kırmızı-lacivertli ekibin diğer kalecilerine çevrildi.

Altınordu kalesinde büyük rekabet, System.String[]
TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da birinci kaleci Erce'nin Trabzonspor'a transfer olmasının ardından gözler kırmızı-lacivertli ekibin diğer kalecilerine çevrildi. Geçen sezon Karşıyaka'dan transfer edilen Erhan Erentürk'ün yanı sıra hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da başarılı bir sezon geçiren Ali Emre Yanar ve altyapıdan A takıma alınan Mertcan Dağlı arasında 1 numaralı forma için büyük mücadele başladı. Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka ile Ümit Özışık, bu üçlüden en hazır olanına kaleyi teslim edecek.
Küçüktaka, üç sezon önce kaleci bölgesinde gençlik devrimi yaptıklarını belirterek, "Bu değişimin sonucunda Berke Özer Fenerbahçe'ye, Erce Kardeşler Trabzonspor'a gitti. Gücümüzden hiçbir şey kaybetmeden A takımımızda 21, hazırlayıcı takımımız Niğde Anadolu FK'da Ozan Can Oruç, Muhammet Taha Tepe ve Enes Kalyoncu ile 19 yaş ortalamasını yakaladık. İki takımdaki altı kalecimizin beşinin akademi patentli olması ise bizler için büyük gurur kaynağı" dedi.
Erce Kardeşler'in Trabzonspor'a gidişi ile ilgili olarak, "Çok daha önce yuvadan uçması gerekirdi" diyen Küçüktaka, "Erce çalışkan, özverili, gelişime açık ve vizyon sahibi bir kaleci. Bence Erce, Trabzonspor'a olan hizmetini tamamlayıp Avrupa'nın üst düzey ekiplerine transfer olacaktır. Bir amatör küme takımında forma giyip kısa sürede bu denli gelişim göstermek, Erce Kardeşler'in ne denli iyi bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor" yorumunu yaptı.
Hazırlayıcı takım Niğde'nin kaleciler için müthiş bir proje olduğunu sözlerine ekleyen Atilla Küçüktaka, "Ali Emre Yanar, başarılı bir sezonun ardından deneyim sahibi olarak aramıza döndü. Bu yıl ise çok önem verdiğimiz üç genç kalecimiz Niğde Anadolu FK'ya gitti. Hepsi oynayacak, tecrübe edinecek ve bizler de onların gelişimlerini takip ederek sistemin sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
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