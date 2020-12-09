Altınordu kaptanlarından ırkçılığa tepki mesajları - Son Dakika

Altınordu kaptanlarından ırkçılığa tepki mesajları

09.12.2020 12:58
Altınordu kaptanlarından ırkçılığa tepki mesajları, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda dün Fransa'da Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir arasındaki karşılaşma, dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu tarafından temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kalırken, tüm futbol kamuoyunun...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda dün Fransa'da Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir arasındaki karşılaşma, dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu tarafından temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kalırken, tüm futbol kamuoyunun tepki gösterdiği olaya Altınordulu futbolcular da sessiz kalmadı.

Altınordu takım kaptanlarından Sinan Osmanoğlu, "Irkçılık yeryüzünde bilinen en ağır hastalıktır" derken, Erhan Erentürk, "Dünyayı güzellik kurtaracak" mesajı verdi. Ahmet İlhan Özek ise "İnsanı sevmek, insanca yaşamanın ilk adımıdır" diye konuştu. Altınordulu genç futbolcular da ağabeylerinin yanlarında yer alarak bu mesajlara destek verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Pierre Webo, Fransa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu kaptanlarından ırkçılığa tepki mesajları - Son Dakika Spor


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