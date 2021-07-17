Altınordu kasasını dolduruyor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalini kaybederek Süper Lig biletini Altay'a kaptıran ve önemli bir gelirden olan Altınordu, yeni sezon öncesi sattığı oyuncularla yine kasasını dolduruyor.

Altyapısından yetişen ön libero Oğulcan Ülgün'ü Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'a 3.5 milyon TL'ye satan İzmir temsilcisi, sol kanat Metehan Mimaroğlu için Adana Demirspor'dan 4 milyon TL bonservis geliri kazandı. Bu iki transferden 7.5 milyon TL kazanan Altınordu, 3 genç oyuncusunu da Avrupa'ya göndererek büyük bir gelir elde edecek.