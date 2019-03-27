Son Dakika Haberleri: Altınordu Katar'da Sağlık Zirvesinde

Altınordu Katar'da Sağlık Zirvesinde

48 dakika önce

ALTINORDU Kulüp Doktoru Gürbey Kahveci, Performans Başantrenörü Sezgin Takmaz ve Fizyoterapist Kazım Bayram, Katar'da bulunan ve dünyada sporcu sakatlıklarının önlenmesi konusundaki en iyi kurumlardan biri olarak kabul edilen Aspetar Sports Medicine'ı ziyaret etti.

Altınordu Katar'da Sağlık Zirvesinde, System.String[]


ALTINORDU Kulüp Doktoru Gürbey Kahveci, Performans Başantrenörü Sezgin Takmaz ve Fizyoterapist Kazım Bayram, Katar'da bulunan ve dünyada sporcu sakatlıklarının önlenmesi konusundaki en iyi kurumlardan biri olarak kabul edilen Aspetar Sports Medicine'ı ziyaret etti. Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette heyet, spor tıbbının en iyi hekimleri ile görüştü, gelişmeleri yerinde takip ederek incelemelerde bulundu. İngiltere Milli Takımı'nın yanı sıra Lazio, Real Madrid ve Manchester United gibi üst düzey ekiplerde performans direktörü olarak görev yapan Prof. Valter di Salvo ile de bir araya gelen Altınordu, tüm görüşmelerinde sporcu sağlığı, karşılıklı iş birlikleri ve turnuvalar ile ilgili önemli adımlar attı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

Kazım Bayram, Katar, Altınordu, Spor
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