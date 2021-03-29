Altınordu kaza istemiyor

Spor Toto 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Altınordu, pazar günü evinde son sırada yer alan Eskişehirspor'la oynayacağı karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Sahadan 1 puanla ayrılması halinde bile rakibinin küme düşmesini resmileştirecek Altınordu, umut tüketen Eskişehirspor'u İzmir'den eli boş göndererek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Öğrencilerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, erken gol ve goller bularak rakibin direncini kırmanın planlarını yapıyor. Kazanarak yenilmezlik serisini 10 haftaya çıkarmak ve ilk 2 hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen Altınordu'da sarı kart cezalısı Ufuk ile Oğulcan forma giyemeyecek.