Son Dakika Haberleri: Altınordu kazanamasa da umut verdi
Son Dakika Spor Altınordu kazanamasa da umut verdi

Altınordu kazanamasa da umut verdi

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda zirve yarışı veren Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, 3 puan alamamasına rağmen, sergilediği futbolla gelecek haftalar adına camiaya umut verdi.

Altınordu kazanamasa da umut verdi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda zirve yarışı veren Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, 3 puan alamamasına rağmen, sergilediği futbolla gelecek haftalar adına camiaya umut verdi. Ligde iç saha lideri Balıkesir temsilcisi karşısında atak futbol oynayan kırmızı-lacivertliler ilk deplasman galibiyetine çok yaklaşsa da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu. Bir topu direkten dönen İzmir ekibi, rakibe fazla pozisyon vermeyerek savunmada da başarılı bir performans sergiledi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Maçı kazanmak için skor üretmek gerekiyor. Geçmiş haftalardaki en büyük sorunumuz buydu. Balıkesirspor karşısında da savunmada ve hücumda iyi oynadık. Oyun hakimiyetini ve pas trafiğini iyi kurup, topu sürekli üçüncü bölgede tutmayı başardık. Bir topumuz direkten dönerken, çok sayıda net pozisyona girdik. Evinde 5'te 5 yapan, coşkulu bir rakibe karşı yapılması gereken her şeyi yaptık ancak gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Üç puan değil ama ciddi moral-motivasyon kazandık" dedi.

RAVİL KORKUTTU

Altınordu'da genç stoper Ravil Tagir, Balıkesirspor maçı öncesi ısınırken sol dizinde ağrı hissederek son anda ilk 11'den çıkarıldı. Genç savunmacının durumunun ciddi olmadığı ve Ümit Milli Takım'a katılacak olması nedeniyle riske edilmediği belirtildi. Son anda ısınarak sahaya çıkan stoper Yusuf Yalçın da performansıyla alkış topladı. Öte yandan, Altınordu'nun milli maç arasında Göztepe ile hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altınordu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Batuhan Karadeniz şov sürüyor, hat trick yaptı
Vedat Muriç'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:57:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu kazanamasa da umut verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]