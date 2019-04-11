Son Dakika Haberleri: Altınordu Keskin Virajda

Altınordu Keskin Virajda

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig'de Pazartesi günü evinde Ümraniyespor'la karşılaşacak Play-Off hedefindeki Altınordu, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak.

Altınordu Keskin Virajda, System.String[]


SPOR Toto 1'inci Lig'de Pazartesi günü evinde Ümraniyespor'la karşılaşacak Play-Off hedefindeki Altınordu, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. Son 2 maçını kaybederek yara alan İzmir ekibi ilk 6 yarışındaki rakibine de yenilmesi halinde büyük avantaj kaybedecek. Play-Off biletini cebine koyarak Süper Lig umudunu korumak isteyen Altınordu, iç sahada taraftarının desteğiyle kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Kırmızı-lacivertliler, Ümraniye randevusunun ardından zorlu maçlara çıkacak. Önce kümede kalma yarışı veren Afjet Afyonspor'a konuk olacak Altınordu daha sonra İzmir derbisinde Altay'la kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi normal sezonun son 3 haftasında Adanaspor (D), Boluspor ve Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Kalan 6 maçı da kazanmak istediklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Tek düşüncemiz Play-Off'a kalmak" dedi. - İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:24 Kaynak: DHA
Altınordu, Spor
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