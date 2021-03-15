Altınordu Kulübü Başkanı Özkan ile futbolcular Corendon Sport Talks'ın konuğu oldu - Son Dakika

Altınordu Kulübü Başkanı Özkan ile futbolcular Corendon Sport Talks'ın konuğu oldu

15.03.2021 12:03
Altınordu Kulübü Başkanı Özkan ile futbolcular Corendon Sport Talks'ın konuğu oldu, System.String[]

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ile futbolcular Enis Destan ile Tayfun Tatlı, Corendon Sport Talks'ın konuğu oldu.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ile futbolcular Enis Destan ile Tayfun Tatlı, Corendon Sport Talks'ın konuğu oldu.

Corendon Airlines'ten yapılan açıklamada, spor dünyasından saygın isimlerini Youtube kanalında yayınladığı Corendon Sport Talks'ta ağırlayan şirketin, üçüncü bölümde "Geleceğe Uçuş Sponsoru" olduğu Altınordu Futbol Kulübü'nün tesislerine konuk olduğu belirtildi.

Altınordu Kulübü Başkanı Özkan, İcra Kurulu Başkanı Orhunbilge ile futbolcular Enis Destan ile Tayfun Tatlı ile bir araya gelen moderatör Başak Koç, tesislerde küçük yaş gruplarındaki sporcuların tiyatro, drama, karikatür, grafiti ve müzik gibi alanlarda çalışmalar yaptığı alanları da gezdi.

Programda kulüp olarak çocuklara ve geleceğe yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Altınordu Kulübü Başkanı Özkan, çeşitli yaş gruplarındaki takımlarla yurt dışındaki turnuvalara sıklıkla katıldıklarını belirtti.

Salgın öncesinde 25 turnuvaya dahil olduklarını, Corendon Airlines'ın desteğiyle şartlar normale döndüğünde 50 turnuva hedefi koyduklarını aktaran Özkan, "Bu, çocuklarımızın gelişimi için çok önemli. Çünkü yurt dışındaki yaşıtlarıyla daha fazla karşılaşabilecekler. Geleceğe uçuş sponsorumuz Corendon Airlines'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanıta ve kayda dayalı çalışma teknikleri

Altınordu Kulübü İcra Kurulu Başkanı Orhunbilge de altyapı takımlarında yer alan oyuncuların, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin de sahip olduğu bilimsel antrenman yöntemleriyle temel futbol eğitimi aldığını belirtti.

Açıklamada Orhunbilge'nin şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Kanıta ve kayda dayalı çalışma teknikleri ile çocuklarımızın gelişimini de bilimsel ve modern bir şekilde takip ediyoruz. Ayrıca tesislerimizdeki örnek yaşam alanlarımız sayesinde çocukların doğadan kopmamasını da sağlıyoruz. Çocuklar, tarım alanlarımızdaki bitkilerin yetişmesini yakından görüyor, inek, tavuk ve ördek gibi hayvanların bakımını gözlemleyebiliyor. Bu sayede çocuklarımız hayata tanıklık edebiliyor. Çocuklarımızın en çok eğlendikleri alanlardan biri de bu."

Orhunbilge, Corendon Airlines'ın 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla gerçekleşen İzmir Cup'a çok büyük katkı verdiğini belirterek, bu turnuvada Avrupa'nın saygın kulüplerinin U12 takımlarını ağırladıklarını kaydetti.

Altınordu formasıyla başarılı bir sezon geçiren Enis Destan ise gösterdiği performansı altyapıda aldığı eğitimlere borçlu olduğunu belirterek, "Bu sezon maçlarda yaptığım hareketler, antrenmanlarda yaptığım tekrarların sonucu. Kendimi daha da geliştirmek için çalışıyorum." dedi.

Tayfun Tatlı da Avrupa'daki yaşıtları kadar kaliteli futbol eğitimi aldıklarını belirterek, bunların kendilerine fark oluşturduğunu bildirdi.

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altınordu Kulübü Başkanı Özkan ile futbolcular Corendon Sport Talks'ın konuğu oldu - Son Dakika Ekonomi


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