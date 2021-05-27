Altınordu Kulübü Başkanı Özkan, Süper Lig'e yükselen Altay'ı tebrik etti Açıklaması - Son Dakika

Altınordu Kulübü Başkanı Özkan, Süper Lig'e yükselen Altay'ı tebrik etti Açıklaması

27.05.2021 16:47
Altınordu Kulübü Başkanı Özkan, Süper Lig'e yükselen Altay'ı tebrik etti Açıklaması, System.String[]

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'e yükselme fırsatını kullanamayan Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, rakip ekibi tebrik etti.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'e yükselme fırsatını kullanamayan Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, rakip ekibi tebrik etti.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Süper Lig'e yükselen Altay'a başarılar dileyerek, "Altay'ın genetiğinde Süper Lig kültürü vardır. Doğma büyüme bir İzmirli olarak, eski 'Büyük Altay' günlerine geri dönmesi ve İzmirli futbolseverlere keyifli maçlar izlettirmesinden büyük memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.

Kendilerini destekleyen sporseverlere teşekkür eden Özkan, "Başta Hüseyin Eroğlu hocamız olmak üzere, teknik, destek, idari ve hizmet kadrolarımıza emekleri için çok teşekkür ederim. Çok çalıştılar, kenetlendiler, çok istiyorlardı. Bu ilk seferdi, olmadı. Postacı kapıyı iki defa çalarmış. Yılmak yok, devam... Ağabey futbolcularımıza kardeşlerine çok iyi davrandıkları için ve ligin son dakikasına kadar akıttıkları ter için, emekleri için çok teşekkür ederim. Öz kaynak sporcularımıza çok teşekkür ederim. Bu sezon onlar için büyük tecrübe oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Mustafa Denizli'yi 19 yaşında Altay formasıyla Galatasaray'a gol attığı maçtan itibaren izlemeye başladığını belirterek, "Mustafa Ağabeyi, Altay'ı Süper Lig'e çıkaran antrenör olarak görmek çok mutluluk verici bir olay benim için. Mustafa Ağabey, Altay'a olan manevi borcunu ödemiştir. Çok güzel bir duygu. Allah herkese helalleşmeyi nasip etsin. Dünkü maçın ustası ise Paixao. Şapka çıkarırım, helal olsun. Adam gol için yaratılmış. 89'da olmazsa 99'da atacaktı zaten." yorumunu yaptı.

Altınordu hakkında yorum yapmayanları eleştiren Özkan, "Bir de Altınordu'nun misyonunun hakkını ver. Mustafa Ağabey'i dünya alem biliyor. Bir de orada ustalığa geçiş seremonisine çıkan Hüseyin Eroğlu'dan bahset be kardeşim. 'Yabancı oynatmadan, 19-20 yaşında gençlere yer vererek buralara gelmek her babayiğidin harcı değil.' deyiver be kardeşim." ifadelerini kullandı.

Özkan, Altınordu olarak futbolcu üretmeye devam edeceklerini belirterek, şu görüşlerini aktardı:

"Altınordu arması bu toprakların çocuklarına güvenmeye, onlara imkan sağlamaya, onları Avrupa'nın en büyük 5 ligine ihraç etmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir. Ülkesini seven, vefayı bilen, mesleğinin gereklerini yerine getiren, İngilizce konuşabilen, üst düzey dayanıklı ve hırslı futbolcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Anlık, günlük başarılara değil, sürdürülebilir kalıcı başarılara ulaşmak yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu toprakların her alanda öncelikle üretmeye ihtiyacı var. Hele ki 30 milyon gencin varsa, seni kimse tutamaz. Yeter ki kendi gençlerine güven. Gelecek gençlerindir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu Kulübü Başkanı Özkan, Süper Lig'e yükselen Altay'ı tebrik etti Açıklaması - Son Dakika Spor


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