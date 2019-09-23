Son Dakika Haberleri: Altınordu kupada moral arıyor
Son Dakika Spor Haber

Altınordu kupada moral arıyor

1 saat önce

TFF 1. Lig'de haftayı Osmanlıspor yenilgisiyle kapatan Altınordu, yarın Türkiye Kupası'nda 1922 Konyaspor'u ağırlayacak.

Altınordu kupada moral arıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de haftayı Osmanlıspor yenilgisiyle kapatan Altınordu, yarın Türkiye Kupası'nda 1922 Konyaspor'u ağırlayacak.


Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve son olarak Osmanlıspor'a deplasmanda kaybeden Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda sahneye çıkıyor. İzmir ekibi yarın saat 16.00'da 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor'u konuk edecek. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Adem Cinek yönetecek. Altınordu'da sakatlıkları devam eden Enes, Okan ve Kemal'in forma giymesi beklenmezken; Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun sahaya genç bir kadro süreceği tahmin ediliyor. Tek maç üzerinden oynanacak olan eşleşmede kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Müsabakanın normal süresinde ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması durumunda turlayacak olan takımı seri penaltı atışları belirleyecek. - İZMİR

Türkiye Kupası, Konyaspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaraylı Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan sürpriz karar! Levent Şahin tercihleriyle sınıfta kaldı! Cem Yılmaz'dan Fener Ol için ücretsiz gösteri!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:53:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu kupada moral arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]