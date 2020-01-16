Altınordu lidere karşı ilk peşinde

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, cumartesi günü ikinci yarının ilk haftasında konuk edeceği lider Hatay spor'u gözüne kestirdi. İlk yarının son haftasında zirve yarışı veren Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 yenerek son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, Hatayspor'a karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İki takım şimdiye kadar 3 kez karşı karşıya gelirken, Altınordu bu müsabakalarda galibiyet yüzü göremedi. Geçen sezon deplasmanda oynanan müsabaka 1-1, İzmir'de oynanan karşılaşma ise 2-2 sona erdi. Altınordu, bu sezon ilk yarıda Hatayspor'a 1-0 yenildi. Altınordu'da Oğulcan, Okan, Ufuk, Berkay ve Yusuf sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

CERİTOĞLU'NDAN ZİYARET